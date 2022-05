Xiaomi 12 Ultra z Surge C2 dopiero za jakiś czas

Xiaomi 12 Ultra to wyczekiwany flagowiec. Prędko go jednak nie zobaczymy. Wiemy, że ma otrzymać nowy ISP Surge C2, ale aktualny stan oprogramowania MIUI dla tego modelu nie zwiastuje szybkiej premiery. Przyjdzie nam na nią poczekać jeszcze jakiś czas. Nad debiut Xiaomi 12 Ultra w tym kwartale nie liczmy.

Xiaomi 12 Ultra to flagowiec, który był obiektem mnóstwa przecieków. Jeśli jednak liczycie na jego rychłą premierę, to nie mamy dobrych wieści. Wygląda na to, że smartfon nie tylko nie zadebiutuje w tym miesiącu, ale i w całym kwartale. Będziemy musieli poczekać nieco dłużej.

Serwis źródłowy ustalił, że aktualne oprogramowanie dla Xiaomi 12 Ultra to MIUI 13 oznaczone ciągiem znaków V13.0.0.3.SLACNXM. Niestety software nie jest jeszcze gotowy i z tego powodu są przypuszczenia, że urządzenie nie zostanie zaprezentowane w tym kwartale. Kiedy więc je zobaczymy? Prawdopodobnie najwcześniej dopiero za kilka tygodni.

Xiaomi 12 Ultra z Surge C2 najwcześniej w lipcu

Spekulacje mówią o tym, że Xiaomi 12 Ultra pojawi się najwcześniej w lipcu. Smartfon dostanie procesor Snapdragon 8 Gen 1+, którego oficjalna zapowiedź jest bardzo blisko. Poza tym otrzyma IPS Surge C2 oraz 6,73-calowy ekran AMOLED LTPO 2.0 o rozdzielczości QHD+. Potrójny aparat fotograficzny otrzyma główny sensor 50 MP i dwa 48 MP.

