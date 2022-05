Samsung Galaxy Z Flip 4 na renderach. Tak wygląd nowy składany smartfon

Samsung Galaxy Z Flip 4 to składany smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Mamy okazję zobaczyć rendery, które ujawniają nam wygląd telefonu. Dzięki nim urządzenie możemy obejrzeć z każdej strony. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się Samsung Galaxy Z Flip 4 i czy widać różnice względem poprzednika.

Samsung Galaxy Z Flip 4 to składany smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Teraz mamy okazję zobaczyć jego rendery. Opracował je Steve Hemmerstoffer, czyli Onleaks, który wcześniej udostępnił podobne grafiki modelu Fold. Rzućmy sobie na to okiem.

Rendery modelu Samsung Galaxy Z Flip 4 ujawniają nam, że to składany smartfon z klapką. Z przodu widać rozkładany ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wyświetlacz ma przekątną na poziomie 6,7 cala. Natomiast z tyłu można zobaczyć podwójny aparat fotograficzny oraz dodatkowy ekranik, który jest większy w porównaniu do poprzednika.

Samsung Galaxy Z Flip 4 ma wymiary 165,1 x 71,9 x 7,2 mm. Wiemy, że urządzenie otrzyma mocny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Następnie mamy nieco większą baterię względem poprzednika. Znana, ale niekompletna specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy Z Flip 4 – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+

dodatkowy ekran o nieznanych parametrach

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1 Plus

8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny – brak szczegółów

bateria o pojemności 3400 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

165,1 x 71,9 x 7,2 mm

Android 12 z One UI 4

źródło