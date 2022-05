Pixel 7 Pro i 7 zaprezentowane. Nowe smartfony Google z premierą jesienią

Pixel 7 Pro i 7 to dwa nowe smartfony Google, które zostaną zaprezentowane jesienią. Firma na kilka miesięcy przed premierą, w trakcie I/O 2022, postanowiła uchylić rąbka tajemnicy. Pokazano design nowych telefonów. Google Pixel 7 Pro ma potrójny aparat fotograficzny i jest dosyć podobny do poprzednika.

Google Pixel 7 Pro to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Jego premiera prędko się nie odbędzie. Telefony zostaną pokazane jesienią. Tymczasem w trakcie konferencji I/O 2022, gdzie odbyła się właściwa premiera modelu 6A, ujawniono wygląd nadchodzących produktów.

Google Pixel 7 Pro jest podobny do poprzednika. Widzimy, że ma podobnie zaprojektowany aparat fotograficzny, ale wprowadzono drobne zmiany. Jeden z obiektywów jest peryskopowy, co powinno przełożyć się na duże możliwości z zakresu zoomu. Z przodu znajdzie się ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie.

Google Pixel 7 Pro otrzyma trzy kolory obudowy

Widzimy, że do wyboru będą trzy kolory obudowy. Są to śnieżny, leszczynowy i czarny. Tańszy model również dostanie trzy warianty kolorystyczne. Właściwa premiera odbędzie się jesienią. Wiemy, że pod obudową smartfonów znajdzie się autorski procesor Tensor 2. generacji. Całość ma pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Android 13, który znajduje się obecnie na etapie beta testów.

