Android 13 beta dostępne dla Xiaomi 12, OnePlus 10 Pro, Realme GT2 Pro i inne

Android 13 beta trafia w końcu na inne smartfony niż Pixel. W pierwszej kolejności są to OnePlus 10 Pro, Xiaomi 12, Asus ZenFone 8 czy Realme GT 2 Pro. Lista zgodnych telefonów jest dłuższa. Poza tym wiemy, że Android 13 beta ma trafić wkrótce także na inne urządzenia należące do partnerów Google.

Android 13 beta do tej pory był dostępny tylko na smartfony Pixel. To uległo zmianie w trakcie konferencji Google I/O 2022. Dostępność oprogramowania została rozszerzona o kolejne telefony. Tym razem należące do partnerów. Na liście są m.in. Asus ZenFone 8, Xiaomi 12, OnePlus 10 Ultra czy Realme GT 2 Pro. Pełny wykaz widać poniżej.

Te smartfony mogą wypróbować Android 13 beta

Asus ZenFone 8 (link)

Lenovo P12 Pro (link)

Nokia XR20 (link)

OnePlus 10 Pro

Realme GT 2 Pro

Sharp Aquos sense6 (link)

Tecno Camon 19 Pro 5G (link)

Vivo X80 Pro (link)

Xiaomi 12 (Pro) i Pad 5 (link)

ZTE Axon 40 Ultra (link)

Z czasem Android 13 beta trafi na inne urządzenia. Jeśli macie jeden z telefonów wymienionych powyżej, to w nawiasach znajdziecie odnośniki do stron, gdzie producenci omawiają możliwość testowania nowej platformy Google. Musicie jednak pamiętać, że jest to poglądowe oprogramowanie, a więc zapewne niepozbawione błędów.

