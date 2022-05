Oppo Reno 8 Pro 5G certyfikowany. Jest częściowa specyfikacja

Oppo Reno 8 Pro 5G to nowy smartfon chińskiej marki. Telefon jest już certyfikowany i przy okazji do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna modelu. Urządzenie ma być dostępne w co najmniej dwóch wariantach oraz otrzyma trzy kolory obudowy. Zobaczmy, co wiemy o Oppo Reno 8 Pro 5G i kiedy go zobaczymy.