Samsung Galaxy Z Fold 4, OnePlus 10 Ultra i Vivo X80 Pro Plus to trzy nadchodzące flagowce. Co je będzie łączyć? Ten sam procesor, którym ma być Snapdragon 8 Gen 1 Plus. W drodze jest 6-8 nowych modeli z tym układem. Smartfony Samsung Galaxy Z Fold 4, OnePlus 10 Ultra i Vivo X80 Pro Plus nie są jedynymi z nich.

Samsung Galaxy Z Fold 4, OnePlus 10 Ultra i Vivo X80 Pro Plus to trzy nowe flagowce, które zobaczymy w najbliższych miesiącach. Telefony były obiektem wielu przecieków i wiemy, że wszystkie z nich otrzymają ten sam procesor. To SoC Snapdragon 8 Gen 1 Plus, który szykuje firma Qualcomm.

Snapdragon 8 Gen 1 Plus to procesor dla flagowców z drugiej połowy 2022 r. Źródło twierdzi, że chip jest blisko, a co za tym idzie, również pierwsze smartfony z tym układem. Mają one zacząć pojawiać się od czerwca. Pewnie najpierw trafią do modeli chińskich producentów.

Nie tylko Samsung Galaxy Z Fold 4, OnePlus 10 Ultra i Vivo X80 Pro Plus z tym samym układem

W drodze jest więcej smartfonów ze Snapdragonem 8 Gen 1 Plus. Poza modelami Samsung Galaxy Z Fold 4, OnePlus 10 Ultra i Vivo X80 Pro Plus pojawią się też inne. Źródło twierdzi, że będzie to co najmniej 6-8 telefonów. Będą to urządzenia z serii Xiaomi 12S, nowa Motorola Frontier czy inne.

