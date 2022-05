Realme GT Neo 3T w drodze. Smartfon już certyfikowany

Realme GT Neo 3T to kolejny smartfon chińskiej marki. Telefon jest już certyfikowany, a to oznacza, że jego premiera musi już być naprawdę nieodległa. Pełna specyfikacja techniczna tego telefonu nie jest znana. Spodziewajmy się jednak, że Realme GT Neo 3T zaoferuje baterię z obsługą szybkiego ładowania.

Realme GT Neo 3T to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Dostrzeżono go jakiś czas temu na stronie urzędu TENAA i tam pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna oraz zdjęcia. Teraz urządzenie otrzymuje kolejne certyfikaty. To przybliża go do rynkowego debiutu.

Realme GT Neo 3T pewnie zostanie zaprezentowany w niedługim czasie. Telefon ma 6,62-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Następnie mamy baterię o pojemności 5000 mAh. Spodziewajmy się, że akumulator wspiera szybkie ładowanie. Do wyboru będzie kilka wersji smartfona różniących się zainstalowaną pamięcią.

Ponadto Realme GT Neo 3T ma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Pozostałe dwa mają matryce 8 i 2 MP. Natomiast przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 16 MP. Całość waży 194,5 g i pracuje pod kontrolą Androida 12. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Realme GT Neo 3T – specyfikacja techniczna

6,62-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor taktowany zegarem do 3,18 GHz

6, 8 lub 12 GB RAM-u

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

194,5 g

Android 12 z nakładką producenta

źródło