Nokia N73 na renderach koncepcyjnych. Smartfon wygląda świetnie

Nokia N73 to telefon komórkowy sprzed kilku lat. Wygląda na to, że HMD Global chce reinkarnować urządzenie, choć to zapewne z pierwowzorem nie będzie miało prawie nic wspólnego. Tym razem będzie to smartfon i to całkiem nie byle jaki. Zdają się to potwierdzać rendery koncepcyjne.

Rendery prezentujące smartfona Nokia N73 widoczne są w treści tego artykułu. Widać na nich aparat fotograficzny, który składa się z aż pięciu obiektywów oraz dwóch diod doświetlających. Wszystkie te elementy znajdują się na ładnie zaprojektowanej wyspie. Prezentuje się to z pewnością ciekawie.

Smartfon Nokia N73 może dostać aparat 200 MP

Pełna specyfikacja techniczna modelu Nokia N73 nie jest znana. Plotki wprost z Chin mówią jednak o tym, że aparat fotograficzny może otrzymać główny sensor z matrycą 200 MP. Miałby to być ISOCELL od Samsunga. Czy tak będzie, to przekonamy się dopiero z czasem. Na razie nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji.

