Google TV dostaje odświeżony wygaszacz z Ambient Mode

Google TV co jakiś czas otrzymuje nowe zmiany. Tym razem telewizory z platformą dostają przeprojektowany wygaszacz ekranu z Ambient Mode. Wprowadza on spersonalizowane karty. Początkowo telewizory z Google TV miały otrzymać te nowości pod koniec zeszłego roku, ale doszło do opóźnień we wdrażaniu funkcji.

Google TV miał wprowadzić nowy wygaszacz z Ambient Mode w zeszłym roku. Jednak wtedy rozwiązanie otrzymały tylko wybrane telewizory. Tak jakby był prowadzony jakiś program pilotażowy. Teraz rozpoczęło się szerokie udostępnianie tych nowości, bo zaczyna je widzieć coraz więcej użytkowników platformy. Co się zmienia?

Nowy wygaszacz ekranu z Google TV wyświetla spersonalizowane karty. Pojawiają się one na ekranie w momencie, gdy telewizor nie jest używany. Wygląda to jednak inaczej względem tego, co firma zaprezentowała w 2021 r. Chodzi przede wszystkim o rozmiar bloczków, który pierwotnie miał być znacznie mniejszy, ale jest większy. Widać to na poniższym zrzucie ekranowym.

Nowy wygaszacz Ambient Mode z Google TV wyświetla różne informacje

Funkcja wprowadza wiele różnych i użytecznych informacji. Są to m.in. lokalna pogoda, playlista ze Spotify, film z YouTube, skrót do Podcastów czy losowe pytanie Asystenta Google. Są one tworzone na podstawie aktywności użytkowników. Tak więc u wszystkich osób telewizory teoretycznie powinny wyświetlać inne szczegóły.

