Realme Pad 5G to naprawdę mocny tablet. Wycieka specyfikacja

Realme Pad 5G to nowy tablet, który wkrótce dołączy do portfolio produktów marki. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna, a w zasadzie to dwóch różnych modeli. Sprzęt zapowiada się naprawdę ciekawie. Zobaczmy, co ma zaoferować.

Tablet Realme Pad 5G otrzyma ekran LCD o rozdzielczości 2.5K. Będzie on w stanie odświeżać obraz w 120 Hz. Następnie mamy procesor Snapdragon 870. Natomiast pojemność baterii wyniesie 8360 mAh. Takie informacje ujawnił leaker Digital Chat Station.

W drodze dwa tablety Realme Pad 5G

W rzeczywistości do sprzedaży mają trafić dwa różne tabklety z serii Realme Pad 5G. Oprócz tego wymienionego powyżej w drodze jest także high-endowy model, który ma powalczyć o klientów z Samsungami Galaxy Tab. W droższej wersji zostanie umieszczony wydajny procesor Snapdragon 8 Gen 1 Plus oraz wyświetlacz wykonany w technologii OLED. Ceny czy bardziej szczegółowe specyfikacje techniczne tych urządzeń nie są na razie znane. Na więcej informacji musimy jeszcze poczekać.

