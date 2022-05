POCO F4 5G blisko. Smartfon z kolejnym certyfikatem

POCO F4 5G to smartfon, którego premiera jest blisko. Smartfon został dostrzeżony w bazie indyjskiego IMEI. Nadany tam certyfikat przybliża to urządzenie do rynkowego debiutu. Wygląda na to, że od oficjalnej zapowiedzi POCO F4 5G dzielą nas tylko tygodnie. Tym bardziej, że sprzęt certyfikowano też w innych miejscach.