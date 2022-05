Motorola Felix w drodze. To zwijany smartfon

Motorola Felix to zwijany smartfon, który jest w przygotowaniu. Marka szykuje urządzenie podobne do LG Rollable, które nigdy nie ujrzało światła dziennego. Producent umieści tu rozwijany ekran, który będzie można w razie potrzeby rozciągnąć. Specyfikacja techniczna telefonu Motorola Felix na razie jest tajemnicą.

Motorola Felix to zwijany smartfon, który może wnieść świeży powiew na rynku telefonów. Nie jest to pierwszy sprzęt tego typu, bo przecież w przeszłości mogliśmy już zobaczyć LG Rollable czy koncepcyjne urządzenie Oppo X 2021. Takich gadżetów na razie jednak w sklepach nie znajdziemy, choć kiedyś to w końcu ulegnie zmianie.

Zwijany smartfon marki Motorola powstaje pod nazwą kodową Felix, ale na rynek trafi zapewne pod inną. Wiemy, że rozwija się w pionie i w formie kompaktowej wyświetlacza ma tylko około 1/3 całkowitej długości. Jest to więc inne podejście względem tego, co proponowały firmy Oppo oraz LG.

Zwijany smartfon Motorola Felix na rynku pewnie nieprędko

Z podobnymi rozwiązaniami eksperymentują także inni producenci. Wśród nich jest m.in. firma Samsung. W sklepach takich telefonów prędko nie zobaczymy. Podobnie jest w przypadku modelu Motorola Felix, co warto mieć na uwadze. Specyfikacja techniczna tego urządzenia na razie pozostaje owiana tajemnicą.

