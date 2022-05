Xiaomi 12S Pro dostrzeżony w kodzie Mi. Taki otrzyma procesor

Xiaomi 12S Pro to jeden z nadchodzących flagowców marki. Smartfon został dostrzeżony w kodzie Mi. Tam doszukano się szczegółów obejmujących procesor. Telefon otrzyma mocny układ MediaTek Dimensity 9000. Co jednak ciekawe w drodze ma też być Xiaomi 12 Pro z układem Snapdragon 8 Gen 1 Plus od Qualcomma.

Xiaomi 12S Pro to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Wcześniejsze plotki zakładały, że flagowiec otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 1 Plus, czyli nadchodzący SoC Qualcomma. Teraz urządzenie dostrzeżono w kodzie Mi. Ten ujawnia nam, że pod obudową ma znaleźć się także inny chip.

Kod Mi ujawnia, że Xiaomi 12S Pro ukrywa się pod nazwą kodową 2207122MC. W rzeczywistości znaleziono go pod taką w bazie IMEI. Zawarte tam informacje wskazują na mocny procesor MediaTeka. To potężny chip Dimensity 9000. Wygląda więc na to, że telefon pojawi się w sprzedaży w wersji z dwoma układami.

Xiaomi 12S Pro może otrzymać dwie wersje z innymi procesorami

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Xiaomi 12S Pro otrzyma dwa różne procesory. Na przykład na rynkach azjatyckich będzie to chip firmy MediaTek. Natomiast w Europie byłby to Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Na szczegóły przyjdzie nam jednak trochę jeszcze poczekać. Premiery spodziewamy się w drugiej połowie 2022 r.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla poczty Gmail

źródło