Xiaomi 12 Pro Max w drodze. Będzie większy od modelu Ultra

Xiaomi 12 Pro Max to kolejny smartfon chińskiej marki. Mamy go zobaczyć jeszcze w 2022 r. i wiemy, że będzie to telefon jeszcze większy od modelu Ultra, który dostanie 6,8-calowy ekran. Urządzenie powstaje pod nazwą kodową L2M. Na razie o Xiaomi 12 Pro Max wiadomo bardzo niewiele.

Xiaomi 12 Pro Max. Brzmi jak nazwa iPhone’a, ale chińska marka podobno szykuje telefon o takiej nazwie. Plotki na jego temat przekazał sprawdzony w przeszłości leaker Digital Chat Station, który wielokrotnie dysponował sprawdzonymi informacjami na temat planów firmy. Będzie to urządzenie jeszcze większe od modelu Ultra.

Smartfon Xiaomi 12 Pro Max powstaje pod nazwą kodową L2M. Dla porównania kryptonim modelu Ultra to L1. Inną nazwą (w nomenklaturze producenta) jest 2207122MC i pod taką telefon został dostrzeżony na stronie jednego z urzędów. Ten jednak ujawnia nam o nim niewiele. W zasadzie tylko tyle, że ma modem zapewniający łączność z sieciami 5G.

Xiaomi 12 Pro Max ma być większy od Ultra

Wiemy, że Xiaomi 12 Ultra otrzyma wyświetlacz o przekątnej około 6,8 cala. Model Pro Max ma być większy, a więc może zbliżyć się nawet do 7 cali. Poza tym spodziewajmy się pod obudową procesora Snapdragon 8 Gen 1 Plus. To nowy SoC Qualcomma, który trafi do flagowców w drugiej połowie 2022 r. Na więcej informacji musimy poczekać.

