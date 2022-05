Motorola Razr 3 pozuje na zdjęciach. Jest częściowa specyfikacja

Motorola Razr 3 to składany smartfon, którego premiera jest blisko. W sieci pojawiły się zdjęcia telefonu, które ujawniają nam wygląd i planowane zmiany. Urządzenie otrzyma rozkładany ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Ponadto Motorola Razr 3 ma podwójny aparat fotograficzny z tyłu obudowy.

Motorola Razr 3 to składany smartfon, którego debiut ma odbyć się w niedługim czasie. Czym telefon ma różnić się wizualnie względem poprzednika? To ujawniają nam nowe zdjęcia, które pojawiły się w sieci. Rzućmy sobie na to okiem.

Składany smartfon Motorola Razr 3 ma podwójny aparat fotograficzny na pleckach. Wiemy, że składa się on z sensorów 50 i 13 MP. Ekran to panel dziurką, gdzie umieszczono kamerkę do selfie. Jej matryca to 32 MP. Telefon prezentuje się całkiem ciekawie.

Wiemy, że Motorola Razr 3 otrzyma prawdopodobnie procesor Snapdragon 8 Gen 1. SoC ma być wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane zostanie przeznaczone 256 lub 512 GB miejsca. Pojemność baterii nie jest znana. Ekran ma rozdzielczość Full HD+. Znana, ale niekompletna specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Motorola Razr 3 – specyfikacja techniczna

składany ekran o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1

8 lub 12 GB pamięci RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 13 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 12

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło