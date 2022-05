Xiaomi 12 Ultra — cena, specyfikacja i plotki. Wszystko w jednym miejscu

Xiaomi 12 Ultra to wyczekiwany flagowiec marki. Premiera telefonu zbliża się wielkimi krokami i na jego temat wiemy już całkiem sporo. Częściowa specyfikacja techniczna jest już znana, bo wyciekła wcześniej. Wiemy też, że cena Xiaomi 12 Ultra nie będzie niska. Zobaczmy sobie, co już wiadomo na temat tego telefonu.

Ekran AMOLED LTPO

Xiaomi 12 Ultra to smartfon, który otrzyma wysokiej klasy ekran AMOLED pochodzący z fabryk firmy Samsung Display. Będzie to panel o przekątnej około 6,8 cala oraz rozdzielczości QHD+. Spodziewajmy się także wykorzystania technologii LTPO. Dzięki temu zostanie zapewnione zmienne odświeżanie obrazu. Pewnie w zakresie do 120 Hz.

Wydajny procesor Snapdragon 8 Gen 1 Plus

Xiaomi 12 Ultra ma otrzymać nowy procesor Qualcomma dla flagowców. To Snapdragon 8 Gen 1 Plus. W rzeczywistości będzie to udoskonalony SoC z jesieni 2021 r. Po prostu zostaną zwiększone zegary taktujące rdzenie CPU oraz GPU. Spodziewajmy się, że chip będzie wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się 256 lub 512 GB miejsca.

Cena Xiaomi 12 Ultra nie będzie niska

Cena Xiaomi 12 Ultra będzie wysoka. Zwłaszcza w Europie. W Chinach spodziewajmy się kwoty na poziomie ponad 5,5 tys. juanów (ok. 3690 zł). Na Starym Kontynencie będzie to pewnie około 1300 euro (ok. 6080 zł). Dlatego w Polsce bardzo prawdopodobna wydaje się być cena na poziomie 5999 zł. Czy tak będzie, to przekonamy się z czasem.

Aparat fotograficzny z nowym sensorem Sony

Wiemy, że Xiaomi 12 Ultra ma powalczyć o miano lidera rankingi DxOMark Mobile. Aparat fotograficzny flagowca ma być konkretny, jeśli nie najlepszy na rynku. Główny sensor dostarczy Sony. Ma to być nowy, blisko 1-calowy IMX989 z matrycą 50 MP. Pozostałe dwa obiektywy to ultraszerokątny i kamera peryskopowa, która zapewne obsłuży 120-krotny zoom cyfrowy. Wszystkie te elementy zostaną umieszczone na przeprojektowanej wyspie w kształcie okręgu. Aparat ma powstawać we współpracy z Leicą. Przy okazji zniknie rozwiązanie znane z poprzednika.

Bez dodatkowego wyświetlacza

Xiaomi 12 Ultra zostanie pozbawiony dodatkowego ekranu, który miał poprzednik. Był to 1,1-calowy wyświetlacz, który taj naprawdę zapożyczono z opaski Mi Band. Jego funkcjonalność była ograniczona i zwiększano ją m.in. poprzez aplikacje. Rozwiązanie to jednak zniknie, z czym trzeba się pogodzić.

Bateria z szybkim ładowaniem

Xiaomi 12 Ultra zapewne otrzyma baterię o pojemności około 5000 mAh. Nie spodziewajmy się, że będzie ona większa. Poza tym oczekujmy szybkiego ładowania. Pewnie będzie to ładowarka o mocy 120 W znana z ostatnich flagowców marki. Ponadto nie zabraknie NFC czy Bluetooth 5.2 i głośników z obsługą Dolby Atmos. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej, ale nie jest ona jeszcze kompletna.

Specyfikacja techniczna Xiaomi 12 Ultra

~6,8-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości QHD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny z Sony IMX989 50 MP

bateria o pojemności około 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

stereofoniczne głośniki z Dolby Atmos

Android 12 z MIUI 13

