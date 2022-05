Realme 9 5G dla rynków europejskich różni się od modelu z Azji

Realme 9 5G to smartfon, który na dniach zadebiutuje w Europie. Co jednak ciekawe telefon będzie nieco się różnić od modelu wprowadzonego sprzedaży w Azji. Inny będzie procesor oraz ekran. Zmiany te wydają się być jednak na plus. Europejski Realme 9 5G otrzyma wyświetlacz z odświeżaniem obrazu w 120 Hz.