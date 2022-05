Oppo Reno 8 Lite 5G na renderach. Jest specyfikacja techniczna

Oppo Reno 8 Lite 5G to smartfon, którego premiera jest blisko. Cena nie jest znana. Mamy jednak rendery prasowe i przy okazji do sieci wyciekła specyfikacja techniczna telefonu. Co to urządzenie zaoferuje? Wiemy, że model Oppo Reno 8 Lite 5G ma ekran AMOLED Full HD+ czy procesor Qualcomm Snapdragon 695.

Oppo Reno 8 Lite 5G to jeden z nowych średniaków marki. W sieci pojawiła się niemal kompletna specyfikacja techniczna smartfona. Urządzenie będzie dostępne w co najmniej dwóch kolorach obudowy, których rendery widać w tym artykule. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Oppo Reno 8 Lite 5G to smartfon, który ma 6,43-calowy ekran AMOLED Full HD+ ze standardowym odświeżaniem obrazu w 60 Hz. Następnie mamy procesor Snapdragon 695. SoC jest wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Bateria ma pojemność 4500 mAh.

Ponadto Oppo Reno 8 Lite 5G ma potrójny aparat fotograficzny. Składa się on z sensorów 64 i dwóch 2 MP. Następnie mamy kamerkę 16 MP do selfie. Całość pracuje pod kontrolą Androida z nakładką ColorOS 12. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Oppo Reno 8 Lite 5G – specyfikacja techniczna

6,43-calowy ekran AMOLED Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 695

8 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X51

złącze USB C

Android z ColorOS 12

źródło