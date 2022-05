OnePlus Nord 2T to smartfon, którego premiera jest blisko. Dostrzeżono go w jednym ze sklepów. Tam zostały udostępnione rendery prasowe oraz specyfikacja techniczna. Wiemy też, ile kosztuje to urządzenie. Zobaczmy sobie, jaka jest cena OnePlus Nord 2T oraz co to urządzenie ma do zaoferowania.