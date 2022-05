Google Pixel 7 Pro na renderach w etui. Design smartfona potwierdzony

Google Pixel 7 Pro otrzyma podobny design do poprzednika. Potwierdzają to nowe rendery producenta akcesoriów. Tym razem nowy telefon mamy okazję zobaczyć w etui. Grafiki potwierdzają, że smartfon Google Pixel 7 Pro otrzyma bardzo podobnie zaprojektowany aparat fotograficzny w porównaniu do zeszłorocznego modelu.

Google Pixel 7 Pro to smartfon, który już pozował na grafikach i był obiektem wycieków. Pochodzą one sprzed kilku miesięcy. Wtedy zobaczyliśmy design bardzo podobny do poprzednika. Teraz potwierdzają go kolejne rendery. Tym razem prezentujące telefon w etui producenta akcesoriów.

Widzimy, że design smartfona Google Pixel 7 Pro na pierwszy rzut oka nie różni się od poprzednika. Aparat fotograficzny jest potrójny i został umieszczony na bardzo podobnej wyspie, która to zresztą jest bardzo charakterystyczna. Wiemy jednak, że przeszła ona pewne niewielkie modyfikacje, ale w rzeczywistości są one czysto kosmetyczne.

Design Google Pixel 7 Pro znany na kilka miesięcy przed premierą

Google Pixel 7 Pro zadebiutuje dopiero za kilka miesięcy. Tymczasem już teraz wiemy, jak wygląda ten telefon i co ma do zaoferowania. Debiut ma odbyć się jesienią i spodziewamy się go we wrześniu lub październiku. Do tego czasu urządzenie będzie zapewne jeszcze obiektem wielu przecieków. Kompletna specyfikacja techniczna nie jest znana.

