Xperia 1 IV pojawia się w nowej zajawce Sony

Sony Xperia 1 IV to flagowiec, którego premiera jest blisko. Na kanale producenta pojawiła się nowa zajawka. Teaser poświęcony jest muzyce. Przy okazji ujawnia nam design telefonu. Ten jest bez zaskoczenia. Sony Xperia 1 IV to smartfon, który pod kątem wyglądu bardzo mocno nawiązuje do poprzedniego modelu.