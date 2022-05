Redmi Note 11T Pro jeszcze w maju. Xiaomi potwierdza

Redmi Note 11T Pro to nadchodzący średniak Xiaomi, którego premiera odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. Marka potwierdziła debiut na łamach własnego konta i zapowiada, że ma być „turbo”. Wiemy, że Xiaomi w Redmi Note 11T Pro ma umieścić mocny procesor MediaTeka oraz wsparcie dla szybkiego ładowania baterii.

Redmi Note 11T Pro to smartfon, który pojawia się w przeciekach od kilku tygodni. Już wcześniej spekulowano, że Xiaomi zaprezentuje nową serię telefonów w maju. Tak też się stanie, co marka oficjalnie potwierdziła na łamach własnego profilu w społecznościówce Weibo. Dokładnego terminu premiery jednak nie podano.

Redmi Note 11T Pro to smartfon, który firma określiła słowem „turbo”. Ma być wydajny i mocny. Poza tym otrzyma szybkie ładowanie baterii. W wersji Plus będzie to wsparcie dla ładowarki o mocy aż 120 W. W tańszej opcji 67 W, czego doszukano się już wcześniej na stronie urzędu 3C.

Xiaomi Redmi Note 11T Pro z procesorami MediaTek

Wiemy, że smartfony z serii Redmi Note 11T Pro otrzymają procesory MediaTek. W najmocniejszym telefonie powinien znaleźć się układ SoC Dimensity z serii 8000, który oferuje naprawdę dużą moc. Poza tym spodziewamy się ekranów wykonanych w technologii AMOLED. Kompletne specyfikacje techniczne nie są na razie znane.

