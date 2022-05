OnePlus Pad coraz bliżej. To pierwszy tablet marki

OnePlus Pad to pierwszy tablet chińskiej marki. Jego premiera zbliża się wielkimi krokami. Świadczy o tym rejestracja nazwy takiego urządzenia. Na jego temat ciągle jednak wiadomo bardzo niewiele. Cena czy pełna specyfikacja techniczna modelu OnePlus Pad są tajemnicą. Sam debiut jest pewnie jednak dosyć nieodległy.

OnePlus Pad pojawia się w przeciekach od kilku miesięcy. Będzie to pierwszy tablet z Androidem tej firmy. Marka będzie chciała w ten sposób powalczyć o klientów w nowej kategorii produktów. Wygląda na to, że premiera tego urządzenia jest już całkiem nieodległa.

Nowe informacje o tym urządzeniu ujawnił sprawdzony w przeszłości indyjski leaker Mukul Sharma. Doszukał się tego, że nazwa „OnePlus Pad” została zarejestrowana na terenie jego kraju. To oznacza, że debiut zbliża się wielki krokami. Choć wcale nie jest to równoznaczne z premierą na dniach, co warto mieć na uwadze.

Pełna specyfikacja tabletu OnePlus Pad tajemnicą

O OnePlus Pad wiadomo obecnie całkiem sporo. Pełna specyfikacja techniczna tego tabletu pozostaje tajemnicą. Firma będzie chciała powalczyć o klientów nie w najniższej półce cenowej tego typu sprzętów. Świadczy o tym fakt, że urządzenie ma zapewniać łączność z sieciami 5G czy otrzyma ekran OLED i mocnego Snapdragona. Znane dane techniczne widoczne są poniżej.

12,4-calowy ekran OLED

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 865

6 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP

aparat fotograficzny 13 + 5 MP

bateria o pojemności 10090 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

modem 5G (opcjonalnie)

złącza USB C i audio 3,5 mm

Android 12 z nakładką producenta

