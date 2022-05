Motorola Moto G82 5G bez tajemnic. Wycieka pełna specyfikacja

Motorola Moto G82 5G to średniak, którego premiera jest blisko. Do sieci wyciekła w zasadzie pełna specyfikacja techniczna. Urządzenie zapowiada się ciekawie. Znajdziemy tu potrójny aparat 50 MP, 6,55-calowy ekran OLED 120 Hz czy procesor Snapdragon 695. Zobaczmy, co jeszcze zaoferuje Motorola Moto G82 5G.