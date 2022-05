Honor Magic 4 Pro wkrótce w Europie. Cena już znana

Honor Magic 4 Pro to ostatni flagowiec marki. Już wkrótce będzie go można kupić w Europie. Świadczy o tym pojawienie się telefonu m.in. na stronie francuskiego oddziału firmy. Cena na razie nie została podana, ale ją znamy. Honor Magic 4 Pro to smartfon z konkretnym aparatem fotograficznym.

Honor Magic 4 Pro to smartfon, który do tej pory dostępny był tylko w Chinach, gdzie odbyła się jego premiera. Czy będzie go można kupić także w Europie? Okazuje się, że tak i potwierdza to strona francuskiego oddziału firmy. Tam dostrzeżono ten telefon, ale cena na razie nie została podana.

Honor Magic 4 Pro ma być dostępny do kupienia z bonusem o wartości 100 euro. Otrzymają go ci klienci, którzy zapiszą się do oferty w ramach early bird. I choć cena telefonu przez francuski oddział firmy nie została podana, tak ją znamy. Wszak producent sam ją ujawnił w trakcie targów MWC 2022.

Cena Honor Magic 4 Pro w Europie znana

Cena modelu Honor Magic 4 Pro w Europie została ustalona na poziomie 1099 euro, czyli około 5130 zł. Podobnej moglibyśmy spodziewać się w Polsce, ale marka wycofała się z naszego rynku. Bonus w wysokości 100 euro na zachodzie kontynentu pozwoli zaoszczędzić blisko 500 zł. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

6,81-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 1312 x 2848 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1

8 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka 12 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 64 MP

bateria o pojemności 4600 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

IP68

215 g

Android 12 z MagicUI 6.0

