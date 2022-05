Sony Xperia 1 IV będzie droga. Cena wzrośnie o kilkaset zł

Sony Xperia 1 IV to flagowiec, którego premiera odbędzie się za kilka dni. Jaka będzie cena? Niestety nie niska i jakby tego było mało, to spodziewajmy się o kilkaset zł wyższej kwoty względem poprzednika, który też był tani. Zobaczmy sobie, ile wyniesie cena Sony Xperia 1 IV i jakie kolory obudowy będą do wyboru.

Sony Xperia 1 IV to smartfon, którego premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu. Specyfikacja techniczna wyciekła do sieci już wcześniej. Cena pozostawała tajemnicą. Do teraz, bo pojawiły się informacje i na ten temat. Tanio nie będzie.

Cena Sony Xperia 1 IV wyniesie 1399 euro, czyli około 6550 zł. Tanio więc nie będzie i jest to jeszcze większa kwota w porównaniu do poprzednika, który kosztował 1299 euro (ok. 6080 zł). Dotyczy to wersji z 12 GB RAM-u oraz 256 GB miejsca na dane. Źródło wymienia także trzy kolory obudowy i są to biały, czarny oraz fioletowy.

Polska cena Sony Xperia 1 IV to pewnie 6499 zł

Możemy się więc domyślać, że cena Sony Xperia 1 IV w Polsce wyniesie aż 6499 zł. Będzie więc tylko nieco niższa względem kwoty po przewalutowaniu z euro. Pozostaje wierzyć, że firma jakoś osłodzi ten wydatek ciekawą ofertą przedsprzedażową. O tym jednak przekonamy się z czasem. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

6,5-calowy ekran OLED o rozdzielczości 4K UHD

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1

12 GB pamięci RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny – brak szczegółów

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12

