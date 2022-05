Samsung Galaxy Z Fold 4 i składany smartfon Google dostaną podobne większe ekrany

Samsung Galaxy Z Fold 4 i składany smartfon Google pod pewnym względem będą do siebie podobne. Mowa o głównych wyświetlaczach, które będą rozkładane. Jednak zewnętrzne ekrany mają już znacząco się różnić. Model Google otrzyma z przodu mniejszy panel w porównaniu do smartfona Samsung Galaxy Z Fold 4.

Samsung Galaxy Z Fold 4 i składany smartfon Google to telefony, które mamy zobaczyć w drugiej połowie 2022 r. Oba modele były już obiektem wielu przecieków. Teraz dowiadujemy się, że otrzymają bardzo podobne rozkładane ekrany. Inaczej będzie w przypadku dodatkowych wyświetlaczy dostępnych po zamknięciu.

Składany smartfon Google i Samsung Galaxy Z Fold 4 mają dostać inne mniejsze ekrany. Pierwszy z telefonów ma otrzymać 5,8″ wyświetlacz. W drugim będzie to. 6,19″ panel. Takie informacje przekazał analityk Ross Young. Twierdzi on, że to przełoży się również na inne proporcje.

Składany smartfon Google i Samsung Galaxy Z Fold 4 dostaną podobne ekrany główne

W przypadku składanych wyświetlaczy większych różnic nie będzie. Niedawno pojawiły się przecieki mówiące o tym, że Samsung Galaxy Z Fold 4 dostanie szerszy wyświetlacz. Przekątna to 7,56 cala, a całość ma po rozłożeniu bardziej przypominać kwadrat, ale w rzeczywistości nadal będzie prostokątem. Na więcej szczegółów musimy jeszcze poczekać.

