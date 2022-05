Oppo Reno 8 i Snapdragon 7 Gen 1. Wyciekają nowe informacje

Oppo Reno 8 będzie jednym z pierwszych smartfonów z procesorem Snapdragon 7 Gen 1. W sieci pojawiły się nowe szczegóły i dzięki temu o nowym układzie wiadomo coraz więcej. Częściowa specyfikacja techniczna samego smartfona również jest znana. Zobaczmy, co wiadomo o Oppo Reno 8 i jego wyposażeniu.

Oppo Reno 8 to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Wiemy, że będzie jednym z pierwszych modeli wyposażonych w procesor Snapdragon 7 Gen 1. To nowy SoC Qualcomma dla telefonów z tak zwanej wyższej półki średniej. Co już o nim wiemy?

Snapdragon 7 Gen 1 zostanie wykonany w 4 nm litografii. Znajdziemy tu cztery rdzenie Cortex A710 do bardziej wymagających zadań i cztery energooszczędne Cortex A510. GPU to Adreno 662. Na temat Oppo Reno 8, który otrzyma ten chip, również wiadomo całkiem sporo.

Oppo Reno 8 ma 6,55-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy potrójny aparat fotograficzny z sensorami 50, 8 i 2 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości 32 megapikseli. Bateria ma pojemność 4500 mAh i wspiera szybkie ładowanie o mocy 80 W. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Oppo Reno 8 – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 7 Gen 1

8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 12 z ColorOS 12

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło