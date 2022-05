Nothing Phone 1 trochę podobny do Xiaomi 12 Lite 5G. Wycieka specyfikacja

Nothing Phone 1 jest blisko i okazuje się, że jego wyposażenie będzie podobne do Xiaomi 12 Lite 5G. Potwierdza to częściowa specyfikacja techniczna telefonu, która krąży po sieci. Urządzenie otrzyma 6,43-calowy ekran czy Snapdragona 778G. Jednak Nothing Phone 1 nie przypomina pod każdym względem Xiaomi 12 Lite 5G.

Nothing Phone 1 cały czas czeka na premierę. Podobnie zresztą, jak Xiaomi 12 Lite 5G. Tymczasem wyciekła częściowa specyfikacja techniczna pierwszego smartfona i pod pewnymi względami przypomina ona wyposażenie drugiego z wymienionych modeli. Rzućmy sobie na to okiem.

Nothing Phone 1 ma 6,43-calowy ekran AMOLED Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Bateria ma pojemność jak w Xiaomi 12 Lite 5G i jest to 4500 mAh. Następnie mamy podobny procesor. To chip Snapdragon 778, który będzie wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca.

Ponadto Nothing Phone 1 ma potrójny aparat z głównym sensorem 50 MP. W Xiaomi 12 Lite 5G jest to 108 MP. Pozostałe dwa są takie same i mają matryce 8 oraz 2 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli. Znana specyfikacja techniczna obu telefonów widoczna jest poniżej.

Specyfikacja techniczna Nothing Phone 1

6,43-calowy ekran AMOLED 90 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 778G

8 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 5 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X53

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12

Specyfikacja techniczna Xiaomi 12 Lite 5G

6,55-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 778G+

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 5 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X53

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12 z MIUI 13

