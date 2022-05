OnePlus 10 Ultra otrzyma nowy procesor firmy Qualcomm

OnePlus 10 Ultra to nadchodzący flagowiec chińskiej marki. Dowiadujemy się, że telefon wszedł w fazę testów oraz otrzyma nowy procesor firmy Qualcomm. To oczywiście Snapdragon 8 Gen 1+. Poza tym wiemy, że producent w modelu OnePlus 10 Ultra planuje skupić się również na poprawie aparatu fotograficznego.

OnePlus 10 Ultra to smartfon, który w przeciekach pojawia się od kilku miesięcy. Wiemy, że zobaczymy go dopiero w drugiej połowie roku. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe plotki. Tym razem obejmują one m.in. procesor telefonu. Pod obudową urządzenia ma znaleźć się nowy SoC firmy Qualcomm. O jakim układzie mowa?

Tym procesorem jest oczywiście Snapdragon 8 Gen 1+, który nie będzie w zupełności nowym chipem. Qualcomm wykorzysta tu procesor dla flagowców z pierwszej połowy tego roku. Zwiększy w nim po prostu zegary taktujące rdzenie CPU i GPU. OnePlus 10 Ultra dzięki temu zyska na wydajności.

Trwają testy modelu OnePlus 10 Ultra

To samo źródło informacji twierdzi, że OnePlus 10 Ultra znajduje się już na etapie testów. To oznacza, że producent zapewne już za zamknął projekt sprzętowy tego telefonu. Teraz wszystko trzeba sprawdzić. Wiemy, że firma ma się skupić także na aparacie fotograficznym. Jak dobrze wiemy, na tym polu jest sporo do zrobienia.

