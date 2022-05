Motorola Moto G82 na zdjęciach. Jest specyfikacja techniczna

Motorola Moto G82 to nadchodzący średniak marki. W sieci pojawiły się zdjęcia oraz niemal kompletna specyfikacja techniczna telefonu. Smartfon otrzyma procesor Snapdragon 695, potrójny aparat 50 MP oraz 6,55-calowy ekran 120 Hz. Zobaczmy sobie, jak wygląda Motorola Moto G82 i co zaoferuje pod kątem wyposażenia.

Motorola Moto G82 to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dłuższego czasu. Teraz mamy okazję zobaczyć zdjęcia. Przy okazji wyciekła niemal kompletna specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy sobie, co zaoferuje to urządzenie.

Motorola Moto G82 ma 6,55-calowy ekran pOLED o rozdzielczości Full HD+. Wyświetlacz zapewni odświeżanie obrazu w 120 Hz. Sercem smartfona będzie procesor Snapdragon 695. SoC będzie wspomagany przez maksymalnie 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB pamięci.

Pod obudową modelu Motorola Moto G82 znajdzie się bateria o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowarki o mocy 33 W. Potrójny aparat fotograficzny składa się z sensorów 50, 8 i 2 MP. Natomiast przednia kamera ma robić zdjęcia w jakości do 16 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Motorola Moto G82 – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran pOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 695

4, 6 lub 8 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wii-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącza USB i audio 3,5 mm

czytnik linii papilarnych

Android 12

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło