iQOO Neo 6 SE blisko. Jest specyfikacja techniczna

IQOO Neo 6 SE to nadchodzący średniak marki, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem do sieci wyciekła w zasadzie kompletna specyfikacja techniczna telefonu. Znajdziemy tu 6,62-calowy ekran AMOLED 120 Hz czy procesor Snapdragon 870. Zobaczmy, co jeszcze zaoferuje IQOO Neo 6 SE pod kątem wyposażenia.