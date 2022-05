Xiaomi 12T Pro / Redmi K50S Pro znalezione w bazie IMEI

Xiaomi 12T Pro to międzynarodowa wersja smartfona Redmi K50s Pro, który zadebiutuje z czasem w Chinach. Urządzenia są już certyfikowane i dostrzeżono je w bazie IMEI. Drugi z telefonów ukrywa się pod nazwą kodową 22081212C. Natomiast globalny wariant Xiaomi 12T Pro to model mający kryptonim 22081212G.

Xiaomi 12T Pro oraz Redmi K50s Pro to smartfony, które w przeciekach pojawiły się stosunkowo niedawno. Najpierw oba telefony znaleziono pod nazwami kodowymi mayfly w kodzie Mi. Potem doszukano się ich także w bazie EMEI. Na ich temat wiadomo obecnie bardzo niewiele.

Najpierw do oferty zostanie wprowadzony Redmi 50s Pro i ten smartfon ukrywa się pod kryptonimem 22081212C. Międzynarodową wersją tego telefonu jest oczywiście Xiaomi 12T Pro, który ma nazwę 22081212G. Ten z dopiskiem HyperCharge to 22081212UG, a wariant na rynek japoński to 22081212R. W kodzie Mi nie ma wzmianek o wersji dla Indii.

Xiaomi 12T Pro i Redmi K50s Pro z nowym procesorem Qualcomma

Wiemy, że zarówno Redmi K50s Pro, jak i Xiaomi 12T Pro otrzyma nowy SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Mowa oczywiście o procesorze Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Układ ten również na razie nie miał oficjalnej zapowiedzi. Na więcej informacji musimy poczekać.

