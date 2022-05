Xiaomi 12 Lite 5G — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Xiaomi 12 Lite 5G to nadchodzący średniak marki, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna telefonu? Na temat tego smartfona wiemy już naprawdę sporo. W tym artykule zebraliśmy znane plotki. Zobaczmy, co już wiemy o Xiaomi 12 Lite 5G i kiedy odbędzie się jego debiut.

Xiaomi 12 Lite 5G to smartfon, który w przeciekach pojawia się od miesięcy. Jego premiera jest nieodległa, bo spodziewamy się jej jeszcze w tym kwartale. Dokładna cena nie jest znana. Za to specyfikacja techniczna już jak najbardziej. Zobaczmy sobie, co już wiadomo o tym telefonie.

6,55-calowy ekran AMOLED

Xiaomi 12 Lite 5G otrzyma ekran AMOLED o przekątnej 6,55 cala. Będzie więc większy od zwykłej dwunastki. Następnie mamy odświeżanie obrazu w 120 Hz. Poza tym wiemy, że rozdzielczość to Full HD+. Wyświetlacz otrzyma okrągłe wcięcie u góry. Tam znajdzie się kamerka do selfie.

Potrójny aparat fotograficzny 108 MP

Starsze plotki mówiły o tym, że Xiaomi 12 Lite 5G otrzyma aparat fotograficzny z trzema obiektywami i głównym sensorem 64 MP. Ta pierwsza informacja jest prawdziwa, ale druga już nie. Główna kamera ma sensor z matrycą 108 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z sensorem 8 MP. Całość uzupełni dodatkowa kamerka z czujnikiem 2 MP. Sama wyspa jest zaprojektowana podobnie do tegorocznych flagowców.

Cena Xiaomi 12 Lite 5G powinna być atrakcyjna

Dokładna cena Xiaomi 12 Lite 5G nie jest znana. Spodziewajmy się jednak kwot podobnych do modelu Mi 11 NE, które startowały od 1899 zł. Tak więc w Europie pewnie będzie to 399 euro, ale o tym przekonamy się z czasem. Oczywiście to dotyczy to podstawowej wersji z 6 GB RAM-u i 128 GB miejsca na dane. Modele z większą pamięcią będą droższe.

Procesor Snapdragon 778G Plus

Wiemy, że sercem Xiaomi 12 Lite 5G będzie procesor Qualcomm Snapdragon 778G Plus. Jest to całkiem wydajny układ SoC dla smartfonów z tak zwanej wyższej półki średniej. Chip ma osiem rdzeni CPU i GPU Adreno 642L. Ponadto połączony jest z modemem Snapdragon X53, który zapewnia teoretycznie pobieranie danych z prędkością do 3,7 Gbps.

Bateria z ładowaniem 55 W

Xiaomi 12 Lite 5G otrzyma też baterię o pojemności 4500 mAh. Akumulator ma wspierać szybkie ładowanie o mocy 55 W. Nie jest ono najszybsze na rynku, ale wystarczająco wydajne. Poza tym telefon otrzyma Bluetooth 5.2 i Wi-Fi 6, za które odpowiada FastConnect 6700 oraz moduł NFC. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12 z MIUI 13. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Specyfikacja techniczna Xiaomi 12 Lite 5G

6,55-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 778G

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 5 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X53

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12 z MIUI 13

