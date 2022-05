Samsung Galaxy Z Flip 4 z większą baterią od poprzednika

Samsung Galaxy Z Flip 4 to składany smartfon, który zadebiutuje z nowym modelem Fold. Premiera odbędzie się za kilka miesięcy. Tymczasem dochodzi do kolejnych przecieków. Tym razem związanych z baterią. Akumulator ma być nieco większy względem zeszłorocznego telefonu. O ile wzrośnie jego pojemność?

Bateria z modelu Samsung Galaxy Z Flip 4 jest podwójna. Większy akumulator ukrywa się pod nazwą EB-BF721ABY i jego nominalna pojemność to 2400 mAh. Drugi to EB-BF722ABY i tutaj pojemność wynosi 903 mAh. Łącznie daje nam to 3303 mAh. Tak więc na opakowaniu znajdzie się pewnie informacja o 3400 mAh.

Bateria modelu Samsung Galaxy Z Flip 4 pojemniejsza o 100 mAh

Bateria ze składanego smartfona Samsung Galaxy Z Flip 4 będzie więc pojemniejsza od poprzednika o około 100 mAh. Być może to niewiele, ale zawsze jest to jakiś zysk, a nie strata, co warto mieć na uwadze. W przypadku nowego Folda do zmian nie dojdzie. Nadal ma to być 4400 mAh.

