DxOMark: OnePlus 10 Pro ma aparat słabszy od Xiaomi Mi 10 Pro

OnePlus 10 Pro to smartfon, który w końcu doczekał się oceny w DxOMark Mobile. Jego aparat choć lepszy od poprzednika, tak nie dorównuje innym flagowcom klasy premium. Do tego stopnia, że znalazł się dopiero w pierwszej 30. listy za Xiaomi Mi 10 Pro. Zobaczmy, jak oceniono OnePlus 10 Pro i jego kamerę.

OnePlus 10 Pro został w końcu oceniony w DxOMark Mobile. Wynik pozostawia jednak sporo do życzenia. Smartfon uplasował się dopiero na 27. miejscu popularnego rankingu i to oznacza, że jego kamera znalazła się tam za Xiaomi Mi 10 Pro sprzed ponad dwóch lat. Do najlepszych tam telefonów brakuje mu sporo.

DxOMark twierdzi, że aparat fotograficzny OnePlus 10 Pro został udoskonalony w zasadzie pod każdym względem w porównaniu do kamery poprzednika. Jednak to za mało, bo konkurencja jest w tym względzie po prostu lepsza. Ocena łączna to 127 punktów, gdzie lider może pochwalić się 146.

Ocena aparatu OnePlus 10 Pro w DxOMark nie zachwyca

Wielu fanów marki pewnie liczyło na lepszy wynik. Za robienie zdjęć DxOMark przyznało 132 punkty, a możliwości z zakresu zoomu oceniono na 72 punkty. Pozostaje jeszcze nagrywanie wideo, które w testach uzyskało 110 punktów. Tak więc smartfon dotrzymuje tutaj kroku, ale flagowcom sprzed około dwóch lat.

