Realme GT Neo 3 wychodzi poza Chiny. Pierwszy smartfon z ładowarką 150 W

Realme GT Neo 3 to pierwszy smartfon na rynku, który może pochwalić się tak szybkim ładowaniem baterii. Jest to ładowarka 150 W, która ładuje akumulator w bardzo krótkim czasie. Telefon właśnie wyszedł poza Chiny. Niestety na razie modelu Realme GT Neo 3 w Europie jeszcze nie kupimy. Na razie trzeba czekać.

Realme GT Neo 3 nie jest nowym telefonem, bo jego premiera odbyła się w marcu. Krajem, gdzie zadebiutował ten smartfon, były Chiny. Teraz pierwszy model z ładowarką 150 W wychodzi poza Państwo Środka. Urządzenie zaprezentowano w Indiach. W Europie na razie czekamy.

W Indiach niedawno debiutował także inny smartfon z ładowarką 150 W. To OnePlus 10R 5G. Cena Realme GT Neo 3 w tym kraju startuje od 36999 rupii (ok. 2135 zł). Za szybsze ładowanie trzeba jednak dopłacić. Ile? 42999 rupii (ok. 2485 zł). W pozostałych wersjach znajduje się adapter o mocy 80 W.

Na razie nie wiemy, który smartfon w Europie będzie pierwszym z ładowarką 150 W. Może to być zarówno Realme GT Neo 3, jak i OnePlus 10R 5G. O tym przekonamy się z czasem. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Realme GT Neo 3 – specyfikacja techniczna

6,7″ ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 8100

6, 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 lub 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.x

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

stereofoniczne głośniki

188 g

Android 12 z nakładką producenta

