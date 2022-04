POCO M4 5G to nowy smartfon marki. Tym razem jest to tańsze urządzenie. Specyfikacja techniczna telefonu obejmuje 6,58-calowy ekran LCD z odświeżaniem w 90 Hz, procesor MediaTek Dimensity 700 oraz baterię o pojemności 5000 mAh. Zobaczmy sobie, jaka jest cena POCO M4 5G i co to urządzenie jeszcze ma do zaoferowania.