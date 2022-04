OnePlus Nord 3 „Meili” w drodze. Jest częściowa specyfikacja

OnePlus Nord 3 to smartfon, który powstaje pod nazwą kodową „Meili”. Urządzenie jest już testowane i jego premiera ma odbyć się w najbliższych miesiącach. Kompletna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana. Pewne szczegóły o wyposażeniu OnePlus Nord 3 jednak już ujrzały światło dzienne.

OnePlus Nord 3 to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Wiemy, że powstaje on pod nazwą kodową „Meili” i telefon jest już testowany. Odbywa się to w Indiach, gdzie urządzenie pewnie zadebiutuje w pierwszej kolejności. Pełna specyfikacja techniczna modelu nie jest na razie znana.

Wiemy, że OnePlus Nord 3 otrzyma ekran klasy AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i prawdopodobnie odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Następnie mamy procesor firmy MediaTek z serii Dimensity 8×00. Spodziewajmy się też potrójnego aparatu fotograficznego oraz baterii wspierającej szybkie ładowanie o mocy 80 W.

Premiera OnePlus Nord 3 „Meili” już wkrótce

Premiera smartfona OnePlus Nord 3 zbliża się wielkimi krokami. Plotki mówią o tym, że debiut odbędzie się w czerwcu lub lipcu tego roku. Ceny na razie nie są znane. Marka nie zwalnia, bo tylko w tym miesiącu zobaczyliśmy trzy nowe telefony. Mowa o modelach Ace, 10R 5G oraz CE 2 Lite.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło