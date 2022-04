Xiaomi Mix Fold 2 dostrzeżony w kodzie MIUI 13

Xiaomi Mix Fold 2 to składany smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Rąbka tajemnicy w kwestii designu urządzenia ujawnia nam MIUI 13. W kodzie nakładki znaleziono dwa rysunki oraz animację. Tam możemy zobaczyć, że Xiaomi Mix Fold 2 ma dwa ekrany, z czego ten rozkładany może mieć schowaną kamerę.

Xiaomi Mix Fold 2 to składany smartfon, którego premiera jest nieodległa. Tymczasem rąbka tajemnicy o tym telefonie uchyla nam kod MIUI 13. W kodzie chińskiego buildu oprogramowania doszukano się nie tylko nazwy kodowej urządzenia. Jest tam także animacja, którą widać poniżej.

Znaleziona w MIUI 13 animacja poświęcona Xiaomi Mix Fold 2 ujawnia nam urządzenie z obu stron. Przedni ekran ma okrągłe wcięcie u góry, gdzie umieszczono kamerkę do selfie. Natomiast główny wyświetlacz nie ma takiego elementu. To oznacza, że może on znajdować się pod spodem. Widać także kwadratową wyspę (z zaokrąglonymi narożnikami) głównego aparatu fotograficznego.

Kod MIUI 13 ujawnia nazwę kodową Xiaomi Mix Fold 2

Przy okazji źródło informacji ujawniło, że Xiaomi Mix Fold 2 powstaje pod nazwą kodową zhihan. Główny wyświetlacz, który będzie rozkładany, otrzyma przekątną na poziomie około 8 cali. Natomiast ten z przodu obudowy to 6,5-calowy panel. Kompletna specyfikacja techniczna telefonu nie jest na razie znana. Pewnie jednak poznamy ją jeszcze przed premierą.

