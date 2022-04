Premiera OnePlus 10R 5G. Cena i specyfikacja techniczna

OnePlus 10R 5G to smartfon, którego premiera odbyła się w Indiach. Jest to model, który kilka dni wcześniej debiutował w Chinach pod inną nazwą. Specyfikacja techniczna jest ciekawa i na uwagę zasługuje przede wszystkim szybkie ładowanie baterii. Zobaczmy sobie ceny OnePlus 10R 5G i co telefon ma do zaoferowania.

OnePlus 10R 5G kilka dni temu debiutował w Chinach, ale pod nazwą Ace. Teraz odbyła się premiera w Indiach. Cena i specyfikacja techniczna smartfona są już znane. Telefon pewnie trafi z czasem także do Europy, ale na tego typu informacje na razie musimy poczekać. Zobaczmy sobie, co ten sprzęt ma do zaoferowania.

Szybkie ładowanie baterii o mocy 150 W

OnePlus 10R 5G to smartfon, który przede wszystkim wyróżnia się przede wszystkim szybkim ładowaniem baterii. Producent umieścił tu akumulator o pojemności 4500 mAh z obsługą ładowarki o mocy 150 W. Producent deklaruje, że 10 min. ładowania zapewni energii na cały dzień. Jednak tylko w droższym wariancie z 256 GB miejsca na dane. Model mający 128 GB pamięci wspiera ładowanie o mocy 80 W.

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz

OnePlus 10R 5G ma 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED, który oferuje odświeżanie obrazu w 120 Hz. Ekran ma rozdzielczość Full HD+. Jest to dokładnie 1080 x 2412 pikseli. Jasność panelu wynosi 950 nitów. W okrągłym wcięciu wyśrodkowanym o góry producent umieścił kamerkę do selfie z sensorem 16 MP.

Cena OnePlus 10R 5G atrakcyjna

Cena OnePlus 10R 5G została ustalona na poziomie 38999 rupii (ok. 2200 zł). Dotyczy to wariantu 128 GB i obsługą ładowarki o mocy 80 W. Za szybsze ładowanie i zwiększoną do 256 GB miejsca trzeba dopłacić. W tym przypadku cena wynosi 43999 rupii (ok. 2560 zł). Do wyboru będą dwie wersje kolorystyczne obudowy.

Mocny procesor MediaTek Dimensity 8100-MAX

Sercem OnePlus 10R 5G jest procesor MediaTek Dimensity 8100-MAX. To specjalna wersja tego układu, którą „wymaksowano” pod kątem telefonu. SoC wspomagany jest przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Chiński model Ace dostępny jest także w opcji z 512 GB pamięci, ale w Indiach na taki wariant się nie zdecydowano.

Potrójny aparat 50 MP

OnePlus 10R 5G ma również potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem Sony IMX766 z matrycą 50 MP. Uzupełnia go obiektyw ultraszerokokątny (119°) z Sony IMX355 8 MP oraz kamera do zdjęć makro z czujnikiem GC02M1 2 MP. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Specyfikacja techniczna OnePlus 10R 5G

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2412 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 8100-MAX

8 lub 12 GB pamięci RAM

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

163,3 × 75,5 × 8,2 mm

186 g

Android 12 z nakładką producenta

źródło