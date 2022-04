Xiaomi 12 Lite 5G pozuje na zdjęciach. Tak prezentuje się na żywo

Xiaomi 12 Lite 5G to wyczekiwany smartfon. Jego premiera zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem mamy okazję zobaczyć zdjęcia telefonu. Prezentują one rzeczywisty widok na żywo. Urządzenie jest podobne do droższych modeli z tej serii. Zobaczmy sobie, jak wygląda Xiaomi 12 Lite 5G i kiedy go zobaczymy.