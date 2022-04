POCO M4 5G pozuje na zdjęciach. Smartfon wygląda ciekawie

POCO M4 5G to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem mamy okazję zobaczyć zdjęcia telefonu. Te prezentują nam wygląd urządzenia na żywo. Urządzenie nie wygląda tym razem na przebrandowany inny model Xiaomi. Zobaczmy sobie, jak wygląda POCO M4 5G.

POCO M4 5G to smartfon, który w przeciekach pojawia się od jakiegoś czasu. Niedawno wyciekła specyfikacja techniczna telefonu. Natomiast teraz mamy okazję zobaczyć zdjęcia, które prezentują to urządzenie na żywo. Rzućmy sobie na to okiem.

Wygląda na to, że POCO M4 5G tym razem nie jest innym przebrandowanym modelem Xiaomi czy Redmi. Urządzenie ma inaczej zaprojektowany aparat fotograficzny. Zdjęcia ujawniają nam trzy kolory obudowy. Co już wiemy o wyposażeniu? Okazuje się, że całkiem sporo.

POCO M4 5G ma 6,58-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor MediaTek Dimensity 700. Aparat fotograficzny ma dwa obiektywy. Wiemy, że producent zdecydował się tutaj na połączenie dwóch sensorów z matrycami 50 i 2 MP. Natomiast bateria ma pojemność 5000 mAh. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna poniżej.

POCO M4 5G – specyfikacja techniczna

6,58-calowy ekran LCD 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 700

4 lub 6 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 12

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło