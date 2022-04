OnePlus 10R Lite 5G? Nowy smartfon marki dostrzeżony w TENAA

OnePlus 10R Lite 5G to smartfon, który został dostrzeżony na stronie TENAA pod nazwą kodową PGZ110. Tam udostępniono zdjęcia, które

OnePlus 10R Lite 5G to smartfon, który został dostrzeżony na stronie TENAA pod nazwą kodową PGZ110. Tam udostępniono zdjęcia, które pokazują urządzenie z kamerą podobnie zaprojektowaną do modelu Pro. Znana jest również częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Rzućmy sobie na to okiem.

OnePlus 10R Lite 5G ma 6,59-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor MediaTek Dimensity 8100 (ten sam, który ma Ace), który będzie wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 4890 mAh. Wiemy, że można ją ładować z użyciem ładowarki o mocy 65 W.

Smartfon OnePlus 10R Lite 5G ma również potrójny aparat fotograficzny, który otrzyma główny sensor 64 MP. Pozostałe dwa mają matryce 8 i 2 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości 16 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

OnePlus 10R Lite 5G – specyfikacja techniczna

6,59-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1080 x 2412 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 8100

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności nominalnej 4890 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

205 g

Android 12

