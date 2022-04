Xiaomi Mi 9 przerobiony na potężny smartfon do gier

Xiaomi Mi 9 nie jest nowym telefonem. Tymczasem przerobiono go na naprawdę potężny smartfon do gier. Zrobiono to po zakupie uszkodzonej sztuki, gdzie umieszczono aż trzy baterie o łącznej pojemności 9900 mAh. W celu schłodzenia tego Xiaomi Mi 9 założono radiator z 40-mm wentylatorem.