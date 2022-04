Redmi Note 11T Pro Plus certyfikowany. Premiera jest blisko

Redmi Note 11T Pro Plus to nadchodzący średniak Xiaomi. Firma szykuje się do premiery telefonów jednak pod tą nazwą. Urządzenie jest już certyfikowane i znana jest częściowa specyfikacja techniczna. Ponadto wiemy, że cena Redmi Note 11T Pro Plus ma być atrakcyjna. Debiut smartfona ma odbyć się w maju.

Redmi Note 11T Pro Plus to smartfon, który do niedawna pojawiał się w plotkach pod nazwą z numerkiem 12. Teraz dowiadujemy się, że Xiaomi ma inne plany. Premiera ma odbyć się w przyszłym miesiącu. Wygląda na to, że debiut jest blisko, bo telefon był już certyfikowany przez urząd TENAA. Na razie znana jest tylko częściowa specyfikacja techniczna.

Redmi Note 11T Pro Plus ukrywa się pod nazwą kodową 22041216UC. Wiemy, że bateria ma pojemność nominalną 4300 mAh (na opakowaniu pewnie pojawi się informacja o 4500 mAh). Spodziewajmy się także szybkiego ładowania o mocy 120 W. Ekran to 6,6-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 144 Hz.

Pełna specyfikacja Redmi Note 11T Pro Plus nieznana

O Redmi Note 11T Pro Plus wiadomo obecnie bardzo niewiele. Pełna specyfikacja techniczna smartfona nie jest znana. Wiemy jednak, że ma on otrzymać bardzo mocny procesor z serii MediaTek Dimensity 8×00. Ponadto cena ma być atrakcyjna, co jednak dotyczy rynku Chin, bo w Europie może być inaczej.

źródło: 1, 2