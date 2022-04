Realme 9 Pro Plus FF Edition dostępny w Europie. Oto cena

Realme 9 Pro Plus FF Edition doczekał się premiery w Europie. Smartfona można już zamawiać i znana jest cena. Urządzenie jest limitowane i będzie dostępne przez jakiś czas. Specyfikacja techniczna Realme 9 Pro Plus FF Edition obejmuje procesor MediaTek Dimensity 920 5G i 6,4-calowy ekran AMOLED 90 Hz.

Realme 9 Pro Plus FF Edition to smartfon, który doczekał się zapowiedzi wraz ze standardową edycją telefonu. Teraz rusza jego sprzedaż w Europie. Cena została ustalona na poziomie 419 euro (ok. 1945 zł). Urządzenie będzie można zamawiać przez jakiś czas. Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna modelu.

Realme 9 Pro Plus FF Edition ma 6,4-calowy ekran Super AMOLED Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Następnie mamy procesor MediaTek Dimensity 920 5G. SoC wspomagany jest przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 4500 mAh i wspiera ładowanie DartCharge o mocy 60 W.

Poza tym Realme 9 Pro Plus FF Edition ma potrójny aparat z głównym sensorem Sony IMX766 50 MP. Pozostałe dwa mają matryce 8 i 2 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Całość waży 182 g. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Realme 9 Pro Plus FF Edition – specyfikacja techniczna

6,4-calowy ekran Super AMOLED Full HD+ z odświeżaniem w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 920 5G

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

182 g

Android 12

