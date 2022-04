Samsung Galaxy Z Fold 4 otrzyma szerszy ekran. Bateria bez zmian

Samsung Galaxy Z Fold 4 to składany smartfon, który otrzyma nowy ekran główny. Będzie on szerszy względem wyświetlacza z poprzednika, co przybliży go bardziej do kwadratu. Jednak bateria telefonu pozostanie bez większych zmian. Pod obudową modelu Samsung Galaxy Z Fold 4 znajdą się akumulatory o pojemności 4400 mAh.