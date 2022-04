POCO F4 GT blisko. Są cena, rendery i kolory obudowy

POCO F4 GT to smartfon, którego premiera jest blisko. Doszło do przecieku i mamy okazję zobaczyć oficjalne rendery i przy okazji planowane okulary obudowy. Telefon rzeczywiście jest przebrandowanym Redmi K50 Gaming. Wyciekła także cena POCO F4 GT i ta wcale nie będzie taka niska. Zobaczmy, co już wiemy.

POCO F4 GT to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Premiera smartfona odbędzie się 26 kwietnia. Jaka będzie cena? To już nie jest tajemnicą. Są też oficjalne rendery prasowe, które ujawniają nam przy okazji trzy różne kolory obudowy. Rzućmy sobie na to okiem.

Rendery POCO F4 GT ujawniają nam trzy kolory. To żółty, czarny oraz szary. W takich telefon ma zadebiutować w Europie. Przy okazji widzimy, że jest o rzeczywiście przebrandowany model Redmi K50 Gaming zaprezentowany w Chinach w lutym. Zobaczmy sobie, ile zapłacimy za ten telefon.

Cena POCO F4 GT wcale nie taka niska

Cena POCO F4 GT w przypadku wersji 8 GB/128 GB wyniesie 649 euro (ok. 3010 zł). Za model z 12 GB RAM-u i 256 GB miejsca na dane trzeba będzie zapłacić 749 euro (ok. 3470 zł). Tak więc w Polsce pewnie będą to kwoty na poziomie 2999 i 3499 zł. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

6,67-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 +8 + 2 MP

bateria o pojemności 4700 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

stereofoniczne głośniki

Android 12 z MIUI 13

źródło