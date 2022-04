Oppo K10 Pro oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Oppo K10 Pro to nowy smartfon marki, którego premiera odbyła się w Chinach. Cena i specyfikacja techniczna nie są już tajemnicą. Telefon ma ekran AMOLED E4 oraz procesor Snapdragon 888. Jest też bateria z obsługą szybkiego ładowania baterii. Zobaczmy sobie, ile zapłacimy za Oppo K10 Pro i co oferuje ten smartfon.

Oppo K10 Pro to smartfon, który był wcześniej obiektem wielu przecieków. Za nami premiera w Chinach, gdzie cena została ustalona na poziomie 2499 juanów (ok. 1640 zł) za podstawową wersję. Topowy model kosztuje 3199 juanów (ok. 2100 zł). Zobaczmy sonie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna telefonu.

Oppo K10 Pro ma 6,62-calowy ekran AMOLED E4 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli. Następnie mamy mocny procesor Snapdragon 888 wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera szybkie ładowanie o mocy 80 W.

Ponadto Oppo K10 Pro ma aparat fotograficzny z sensorami 50, 8 i 2 MP. Przednia kamerka do selfie otrzymała matrycę 16 MP. Znajdziemy tu też stereofoniczne głośniki z obsługą Dolby Atmos. Całość waży 199 g. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Oppo K10 Pro – specyfikacja techniczna

6,62-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

162,7 x 75,7 x 8,68 mm

196 g

Android 12

